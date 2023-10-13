«По факту мы имеем алкаша в завязке»: Настасья Самбурская — о Бене Аффлеке

Недавно звезда «Универа» Настасья Самбурская высказалась по поводу отношений между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес. Актриса назвала Аффлека «алкашом в завязке», который в кино всегда играет серьёзных и брутальных персонажей.

По словам Самбурской, типаж Аффлека явно ей не подходит. Актриса также посочувствовала Дженнифер Лопес из-за её выбора.

Образы, созданные им в кино, всегда очень серьёзные и брутальные. А по факту мы имеем алкаша в завязке. Так что лишь бы не артист, не раненный на голову, а реальный человек дела.

Также Самбурская пошутила на вопрос фанатов о том, почему Лопес всё же вступила с Аффлеком в брак, если он вёл такой образ жизни.

Смотри, я ей вчера звоню, спрашиваю: «Джен, ну вот зачем?» А она мне говорит: «Люблю его, Настась! Возьмёшь кабачок?»