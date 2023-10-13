Valve исправила множество багов в Dota 2, обнаруженных на турнире The International 2023

12 октября стартовал The International 2023 — чемпионат мира по Dota 2. В первый день группового этапа было сыграно 50 игр, во время которых киберспортсмены и обычные зрители сталкивались с различными ошибками: от невозможности смотреть матчи напрямую в клиенте до багов в матчах.

Судя по всему, Valve внимательно следила за ходом первого дня и уже выпустила внушительный патч для Dota 2. В нём авторы поправили ошибки со вторыми умениями Earth Spirit и Centaur Warrunner, исправили работу способности X Marks the Spot у Kunkka после использования оглушения от Nyx Assassin, устранили вылеты при просмотре матчей в клиенте DotaTV и внесли множество других изменений.

С полным списком нововведений можно ознакомиться в посте от разработчиков. The International 2023 — главный турнир сезона по Dota 2. Чемпионат мира проходит в Сиэтле с 12 по 29 октября, два десятка лучших команд мира разыграют более $ 2,9 млн.