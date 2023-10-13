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Опубликованы качественные рендеры смартфона Xiaomi 14 Pro

Опубликованы качественные рендеры смартфона Xiaomi 14 Pro
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Инсайдер OnLeaks и издание 91mobiles опубликовали качественные рендеры будущего смартфона Xiaomi 14 Pro. Ожидается, что в новую линейку войдут три устройства: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi 14 Pro выглядит немного толще предшественника и обладает плоским 2,5D-экраном без закруглений по краям. Также смартфон получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления экрана 120 Гц.

Вероятно, устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, выход которого запланирован на конец октября.

Линейку гаджетов должны анонсировать 27 октября — через день после проведения конференции компании Qualcomm. Что касается глобальных версий смартфонов, то их показа не стоит ждать раньше начала 2024 года.

Рендеры

Фото: OnLeaks/91mobiles

Фото: OnLeaks/91mobiles

Фото: OnLeaks/91mobiles

Фото: OnLeaks/91mobiles

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