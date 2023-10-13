Большой и маленький пёс Барон — на фото со съёмок «Букиных»

В Сети появляется всё больше и больше фото со съёмок «Букиных» — продолжения культового ситкома «Счастливы вместе». На свежих фотографиях можно увидеть сразу двух Баронов.

Судя по всему, в шоу Букины обзаведутся сразу двумя собаками. Первой будет взрослый Барон, а второй — щенок той же породы.

Пёс Барон был любимчиком фанатов сериала на протяжении всей его истории. К сожалению, настоящий пёс, игравший Барона в шоу, умер.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

По сюжету шоу глава семейства Геннадий Букин продолжит работать в обувном магазине, однако его отношение к работе несколько трансформируется. Сам герой отрастит бороду и будет более актуальным на сегодняшний день героем.

Также к своим ролям вернутся Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством сериала занимаются братья Андреасян.

Премьера «Букиных» состоится 7 ноября. В первый сезон должно войти десять эпизодов.