Вышел трейлер мини-сериала «Существо» по лекалам «Франкенштейна»

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Компания Netflix опубликовала на своём YouTube-канале дебютный трейлер мини-сериала «Существо» (Creature). Шоу выполнено по лекалам «Франкенштейна» Мэри Шелли и «Герберта Уэста — реаниматора» Говарда Лавкрафта.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действия сериала разворачиваются на закате существования Османской империи. История вращается вокруг студента-медика, который пытается найти лекарство от самых сложных болезней. Затем он знакомится с другим учёным, и они вместе проводят опасный эксперимент — в результате него светила науки создают некого монстра.

В съёмках приняли участие Танер Олмез, Эркан Колчак Кёстендиль, Сифанур Гюль и другие турецкие актёры. Режиссёром, сценаристом и постановщиком шоу выступил Чаган Ырмак («Шепни, если забуду», «Жизнь Надиде»).

Премьера «Существа» состоится 20 октября в онлайн-кинотеатре Netflix.