Эксперты назвали смартфон с лучшим экраном в мире

Эксперты с сайта DxOMark провели исследование и выявили, у какого из смартфонов самый лучший экран в мире. Тестировались устройства Samsung, Xiaomi и даже смартфоны Apple, но они не приблизились к результату Google Pixel 8 и 8 Pro.

Издание отметило, что на обоих устройствах у экранов отлично отображаются и передаются цвета. Также дисплей очень хорошо читается с различных ракурсов. Из других плюсов: качественная обработка HDR10-видео, высокая плавность и отзывчивость.

В результате тестов Pixel 8 Pro установил рекорд по читабельности и цветопередачи среди всех остальных смартфонов. По внутренним тестам устройство набрало 154 балла и заняло первое место в рейтинге DxOMark.

Что касается Pixel 8, то ситуация с ним почти аналогичная. Эксперты говорят, что этот гаджет отлично подойдёт тем, кто не сможет позволить себе Pixel 8 Pro.

У Pixel 8 Pro есть 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2992х1344 и частотой обновления до 120 Гц.