Цирк окончен: сегодня Microsoft стала владельцем Activision Blizzard

Наконец-то это свершилось — сегодня Microsoft стала владельцем Activision Blizzard. Последним рубежом, который прошли компании, стал британский регулятор.

Теперь американская корпорация владеет владеет Call of Duty, StarCraft, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon и массой других франшиз. В честь этого события Microsoft опубликовала специальный трейлер, в котором показала много кадров из игр Activision Blizzard.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

Напомним, что стоимость сделки составила целых $ 68,7 млрд — это крупнейшее приобретение в истории игровой индустрии.