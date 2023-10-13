Смартфонами пользуются 4,3 млрд человек — это 55% населения Земли

Ассоциация операторов мобильной связи (GSMA) опубликовала отчёт за 2023 год. Из него стало известно, что количество владельцев смартфонов достигло 4,3 млрд человек — это 55% населения Земли.

В докладе отмечается, что около 3,4 млрд людей не имеют доступа к сети, хотя 92% населения находится в зоне покрытия сотовой связи. По словам авторов отчёта, отсутствие связи лишает огромного числа людей доступа к жизненно важным услугам — больше всего страдает население Африки и Южной Азии.

Также стало известно, что 4,6 млрд человек пользуются интернетом, причём около 4 млрд людей выходят в Сеть через смартфоны. Приблизительно 8% населения планеты пользуются мобильным интернетом через обычные телефоны.

13 октября инсайдер OnLeaks и издание 91mobiles опубликовали качественные рендеры будущего смартфона Xiaomi 14 Pro.