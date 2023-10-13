Минкультуры РФ запретило показ фильма «Сказка» на фестивале

Режиссёр «Сказки» Александр Сокуров рассказал в своём телеграм-канале, что Минкультуры РФ запретило показ фильма на международном фестивале «КАРО.Арт». Постановщик считает, что его картине также откажут в выдаче прокатного удостоверения.

Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось.

Информацию о запрете показа «Сказки» официально подтвердили организаторы «КАРО.Арт». Официальные причины подобного решения не раскрываются.

Я не просто протестую против цензуры — я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками.

Премьера «Сказки» состоялась 6 августа 2022 года.