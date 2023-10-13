Новую Lords of the Fallen слили на торренты в день выхода

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

13 октября состоялся релиз новой Lords of the Fallen. Как оказалось, тайтл вышел без поддержки какой-либо антипиратской защиты, поэтому спустя пару часов игру слили на торрент-трекеры.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Hexworks.

На данный момент в Steam у Lords of the Fallen всего 28% положительных отзывов. Геймеры жалуются на ужасную оптимизацию, огромное количество багов, постоянные вылеты и другие технические проблемы. Что касается игрового процесса, то здесь пользователи хвалят тайтл за уникальную механику переключения между мирами, красивую графику и свежие идеи.

В Lords of the Fallen геймеры возьмут на себя роль крестоносца и отправятся в путешествие по охваченной войной стране Морнстед. Основная задача игроков заключается в том, чтобы не допустить воскрешения могущественного бога демонов Адира.

Lords of the Fallen доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.