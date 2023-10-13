Фильм «Айта» открыто поддержали российские кинокритики и журналисты

В конце сентября Министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение (разрешение на показ) у якутской драмы «Айта» режиссёра Степана Бурнашева. В ней Роскомнадзор выявил «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

13 октября российские киноведы, кинокритики и журналисты открыто поддержали «Айту» и выразили протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у картины. Неравнодушные граждане направили своё письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой и главе Роскомнадзора Андрею Липову.

Картина Бурнашева ни в коей мере не разжигает межнациональные противоречия, а однозначно осуждает самоуправство, чем бы оно ни было вызвано. А вот запрет произведённого в Якутии фильма, который осуществлён двумя федеральными ведомствами, точно не способствует единству народов России.

«Айта» рассказывает историю якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты Айаал решает отомстить. Поскольку начальник местной полиции отказывается выдать Афоню, Айаал уговаривает жителей штурмовать полицейский участок. Но в последний момент выясняется, что Афоня – это обычный якутский школьник из местного посёлка.