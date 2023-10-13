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Монстры из разных уголков Земли — новый трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров», спин-оффа «Годзиллы»

Годзилла громит Сан-Франциско — новый трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров»
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Компания Apple опубликовала на своём YouTube-канале новый трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров», спин-оффа «Годзиллы». В ролике показали огромных монстров, главных героев и разные части света.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

Напомним, cюжет шоу покажет сразу два временных периода: перед и после событий фильма 2014 года, в котором Годзилла напал на Сан-Франциско. Протагонисты отправятся в Японию, чтобы разрушить планы загадочной корпорации «Монарх» — она занимается изучением и созданием монстров.

В актёрский состав вошли Кристофер Хейердал, Мари Ямамото, Кёко Саито, Джош Коллинз и другие. Постановщиком сериала выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

«Монарх: Наследие монстров» дебютирует 17 ноября в стриминговом сервисе Apple TV+. В первом сезоне будет 10 эпизодов.

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