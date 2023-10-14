Призовой фонд The International 2023 по Dota 2 превысил отметку $ 3 млн

За счёт покупок внутриигрового компендиума, посвящённого The International 2023, призовой фонд главного турнира по Dota 2 увеличился до $ 3 млн.

Для этого понадобилось почти полмесяца, за которые к стартовой сумме в $ 1,6 млн игроки прибавили ещё $ 1,4 млн (в фонд идёт 25% от продаж).

Фото: Prizetrac

Темпы роста существенно ниже, чем в прошлые годы — это связано с низким качеством наград. Если раньше игроки могли получить уникальные косметические предметы и доступ к специальным ивентам, то теперь в компендиуме доступны только небольшие сувениры, связанные с командами и игроками The International.

Если ничего не изменится, то итоговые призовой фонд составит не более $ 4 млн, что станет худшим показателем для TI за последние десять лет.