Торговая комиссия США будет бороться против слияния Microsoft и Activision

13 октября Microsoft стала владельцем Activision Blizzard — спустя 20 месяцев проверок антимонопольных служб. Казалось бы, наконец-то ситуация получила логическое завершение, однако Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что будет бороться против слияния компаний

По словам представителей ведомства, сделка представляет большую угрозу честной конкуренции на консольном рынке.

Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке нашей апелляции на федеральном уровне, несмотря на то что Microsoft и Activision завершили сделку до запланированного на декабрь слушания в апелляционном суде.

Летом Федеральная торговая комиссия подала апелляцию по делу о слиянии, так как суд в США встал на сторону Microsoft. Её рассмотрение назначено на 6 декабря.