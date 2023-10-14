Расписание третьего игрового дня The International 2023 по Dota 2

В субботу, 14 октября пройдёт первая серия матчей за посев в плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Сегодня коллективы, занявшие первые места в группах, сыграют по одной серии best-of-3 (до двух выигранных карт) против выбранных ими соперников из другой группы.

Победители игр пройдут в верхнюю сетку плей-офф, где смогут один раз проиграть и всё равно продолжат выступления на TI12. Проигравшие в сегодняшних матчах отправятся в нижнюю сетку, где шанса на ошибку не будет.

Расписание игр The International 2023 на субботу, 14 октября

14 октября, 20:00. Team Spirit (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

— Shopify Rebellion (Северная Америка); 14 октября, 23:00. Team Liquid (Швеция) — Evil Geniuses (Перу);

15 октября, 2:00. LGD Gaming (Китай) — Keyd Stars (Бразилия);

15 октября, 5:00. Tundra Esports (Европа) — nouns (США).

Прямая трансляция The International 2023 по Dota — начало в 20:00