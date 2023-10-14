Расписание третьего игрового дня The International 2023 по Dota 2
В субботу, 14 октября пройдёт первая серия матчей за посев в плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.
Сегодня коллективы, занявшие первые места в группах, сыграют по одной серии best-of-3 (до двух выигранных карт) против выбранных ими соперников из другой группы.
Победители игр пройдут в верхнюю сетку плей-офф, где смогут один раз проиграть и всё равно продолжат выступления на TI12. Проигравшие в сегодняшних матчах отправятся в нижнюю сетку, где шанса на ошибку не будет.
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Расписание игр The International 2023 на субботу, 14 октября
- 14 октября, 20:00. Team Spirit (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
- 14 октября, 23:00. Team Liquid (Швеция) — Evil Geniuses (Перу);
- 15 октября, 2:00. LGD Gaming (Китай) — Keyd Stars (Бразилия);
- 15 октября, 5:00. Tundra Esports (Европа) — nouns (США).
Прямая трансляция The International 2023 по Dota — начало в 20:00
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