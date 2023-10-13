Рейтинг «Убийц цветочной луны» с Ди Каприо остался на уровне 95% — критики в восторге

За последние две недели появилось множество новых отзывов о фильме «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Несмотря на наплыв большого количества рецензий, рейтинг картины всё равно остался на чрезвычайно высоком уровне — критики называют её шедевром.

На агрегаторе Metacritic оценка ленты составила 90 баллов на основе 33 рецензий.

Фото: METACRITIC

На Rotten Tomatoes фильм получил 95% «свежести» на основе 88 отзывов, что можно назвать выдающимся результатом.

Фото: ROTTEN TOMATOES

События картины развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Фильм выйдет в прокат 20 октября, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае.