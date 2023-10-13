Российская Team Spirit выиграла все матчи в группе A на The International 2023 по Dota 2

Team Spirit завершила выступление на групповом этапе The International 2023 по Dota 2. Российско-украинский коллектив сыграл четыре матча с общим счётом по картам 8-0, переиграв в финальном противостоянии перуанскую Evil Geniuses.

Стоит отметить, что «драконы» уже вышли в стадию плей-офф с первого места группы A, поэтому их финальная встреча с точки зрения таблицы ничего не решала. 14 октября коллектив выберет себе соперника из группы B и сыграет с ним очную встречу, после чего отправится в верхнюю или нижнюю сетку матчей на вылет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и большой призовой фонд, который составляет около $ 3 млн.