Российская команда BetBoom Team вышла в плей-офф The International 2023 по Dota 2
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Российский коллектив BetBoom Team победил Shopify Rebellion из Северной Америки в рамках групповой стадии первенства мира The International 2023 по Dota 2.
Это вторая выигранная серия для команды Анатолия boolk Иванова. BetBoom Team набирает четыре очка и гарантирует себе выход в стадию плей-офф TI12.
Dota 2. The International 2023 . Группа B
13 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Shopify Rebellion
Окончен
0 : 2
BetBoom Team
Ранее в плей-офф The International уже вышли российская Team Spirit и действующие чемпионы турнира Tundra Esports. Завтра или послезавтра команды сыграют дополнительные матчи за посев в плей-офф.
Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира — они разыграют титул лучшей пятёрки планеты и призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн.
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