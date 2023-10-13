Российская команда BetBoom Team вышла в плей-офф The International 2023 по Dota 2

Российский коллектив BetBoom Team победил Shopify Rebellion из Северной Америки в рамках групповой стадии первенства мира The International 2023 по Dota 2.

Это вторая выигранная серия для команды Анатолия boolk Иванова. BetBoom Team набирает четыре очка и гарантирует себе выход в стадию плей-офф TI12.

Ранее в плей-офф The International уже вышли российская Team Spirit и действующие чемпионы турнира Tundra Esports. Завтра или послезавтра команды сыграют дополнительные матчи за посев в плей-офф.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира — они разыграют титул лучшей пятёрки планеты и призовой фонд, который составляет $ 2,9 млн.