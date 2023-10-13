«Bristleback не проигрывает»: игрок Team Spirit — о групповом этапе The International 2023

Игрок российской Team Spirit Магомед Collapse Халилов прокомментировал результаты второго игрового дня команды на The International 2023 по Dota 2. Напомним, его коллектив завершил без единого поражения со счётом 8-0.

Мы сыграли с EG, выиграли 2-0, закончили группу 8-0, у нас всё шикарно. Первая игра у нас была на овердрафте, Bristleback не проигрывает. В следующей игре мы доказали, что проигрывает. [...] Завтра у нас матч, приходите, болейте, мы вас любим.

«Драконы» уже вышли в стадию плей-офф с первого места группы A, поэтому их финальная встреча с точки зрения таблицы ничего не решала. 14 октября коллектив выберет себе соперника из группы B и сыграет с ним очную встречу, после чего отправится в верхнюю или нижнюю сетку матчей на вылет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и большой призовой фонд, который составляет около $ 3 млн.