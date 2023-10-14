Российская Virtus.pro сыграла вничью с LGD Gaming в рамках The International 2023
Поделиться
Команда Virtus.pro закончила третий матч в группа С на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 со счётом 1:1.
Противостояние с LGD Gaming из Китая завершилось разменом картами. Первую игру выиграли «медведи», однако в рамках второй карты российская пятёрка не смогла реализовать своё преимущество и позволила сравнять счёт.
Dota 2. The International 2023 . Группа C
13 октября 2023, пятница. 22:20 МСК
LGD Gaming
Окончен
1 : 1
Virtus.pro
После паузы Virtus.pro проведёт последний матч на групповой стадии The International 2023. Соперником станет nouns из США, для выхода в плей-офф «мишкам» нужно обязательно набирать очки.
По итогам первого этапа The International 2023 худшая команда каждой группы покинет турнир. Остальные коллективы в субботу и воскресенье проведут дополнительные матчи за посев в плей-офф.
Комментарии
- 14 октября 2023
-
00:47
-
00:24
- 13 октября 2023
-
23:29
-
23:18
-
22:18
-
22:04
-
21:16
-
21:05
-
20:50
-
20:48
-
20:26
-
20:00
-
19:57
-
19:39
-
19:18
-
18:47
-
18:21
-
17:41
-
17:10
-
16:49
-
16:17
-
15:51
-
15:47
-
15:40
-
15:20
-
14:59
-
14:49
-
14:34
-
14:32
-
14:04
-
13:42
-
13:28
-
13:08
-
13:02
-
12:58
Партнерский контент