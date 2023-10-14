Российская Virtus.pro сыграла вничью с LGD Gaming в рамках The International 2023

Команда Virtus.pro закончила третий матч в группа С на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2 со счётом 1:1.

Противостояние с LGD Gaming из Китая завершилось разменом картами. Первую игру выиграли «медведи», однако в рамках второй карты российская пятёрка не смогла реализовать своё преимущество и позволила сравнять счёт.

После паузы Virtus.pro проведёт последний матч на групповой стадии The International 2023. Соперником станет nouns из США, для выхода в плей-офф «мишкам» нужно обязательно набирать очки.

По итогам первого этапа The International 2023 худшая команда каждой группы покинет турнир. Остальные коллективы в субботу и воскресенье проведут дополнительные матчи за посев в плей-офф.