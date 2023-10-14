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PSG.Quest вылетела с чемпионата мира The International 2023 по Dota 2

PSG.Quest заняла 17–20 место на The International 12 по Dota 2
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Европейская команда PSG.Quest вылетела с чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.

Пятёрка, которую на «Инте» тренировал российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин, выиграла лишь две карты из восьми. Этот результат не позволил PSG.Quest подняться выше пятого места в группе C.

Dota 2. The International 2023 . Группа D
14 октября 2023, суббота. 00:35 МСК
Talon Esports
Окончен
2 : 0
PSG Quest

Напомним, что коллективы, которые займут последние места в своих группах, сегодня покидают The International 2023. Все стальные участники 14 и 15 октября проведут по одному матчу за посев в плей-офф с представителями другой группы.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Участие принимают 20 команд — они разыгрывают титул лучшей пятёрки планеты и большой призовой фонд около $ 3 млн.

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