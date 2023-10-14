Все четыре российские команды вышли в плей-офф чемпионата мира The International по Dota 2

Перуанская команда beastcoast проиграла свой матч Gaimin Gladiators и заняла последнее место в группе С на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2.

Это означает, что российская Virtus.pro делит третье место с nouns и выходит в плей-офф турнира. beastcoast покидает главный турнир по «Доте».

Фото: Liquipedia

Ранее в плей-офф также вышли три другие российские команды — Team Spirit, 9Pandas и BetBoom Team. На выходных каждий из наших коллективов проведёт дополнительный матч за посев в плей-офф (соперники и время начала игр станут известны позже).

The International 2023 — главный турнир сезона по Dota 2. Чемпионат проходит в Сиэтле, США с 12 по 29 октября, два десятка лучших команд мира сражаются за призовой фонд в размере $ 3 млн.