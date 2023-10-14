SMG вылетела с The International 2023 по результатам группового этапа

Команда SMG из Юго-Восточной Азии проиграла дополнительный матч за четвёртое место в группе A на The International 2023.

Перуанская Evil Geniuses обыграла SMG со счётом 2:0 и стала последним участником плей-офф TI12, а азиатская пятёрка отправляется домой, заняв 17–20 место.

По итогам групповой стадии также покинули PSG.Quest и две команды из Перу — beastcost и Thunder Awaken.

Итоги групповой стадии The International 2023 Фото: Valve

Остальные 16 команд в субботу и воскресенье сыграют матчи за посев в плей-офф. Победители каждой серии выйдут в верхнюю сетку, проигравшие — в нижнюю.

Фото: Valve

The International 2023 — главный турнир сезона по Dota 2. Чемпионат проходит в Сиэтле с 12 по 29 октября, два десятка лучших команд мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 3 млн.