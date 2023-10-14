Владельцы AMD могут получить бан в Counter-Strike 2

Ряд владельцев видеокарт от AMD недавно сообщили, что после обновления драйверов получили VAC-бан в Counter-Strike 2. В Valve установили, что причиной этому послужила включённая технология Anti-Lag+, которая позволяет снизить задержку ввода.

Разработчики шутера порекомендовали геймерам временно отключить Anti-Lag+, пока авторы не найдут решения проблемы. Вероятно, технология воздействует на код игры таким образом, что античит Counter-Strike 2 воспринимает это как несанкционированное вмешательство.

Anti-Lag+ доступна только владельцам видеокарт серии RX 7000. Технология работает по такому же принципу, что и NVIDIA Reflex.

Ранее в Counter-Strike 2 исправили ошибку с наклоном в стиле Майкла Джексона.