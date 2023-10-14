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Для Lords of the Fallen вышел первый патч. Ранее её рейтинг громили за вылеты и низкий FPS

13 октября состоялся релиз Lords of the Fallen — игра тут же получила массу отрицательных отзывов от геймеров Пользователи жалуются на постоянные вылеты, баги, отвратительную оптимизацию и другие технические проблемы.

Разработчики тайтла из Hexworks услышали претензии фанатов и уже выпустили для Lords of the Fallen первый патч. Помимо исправления множества багов, обновление отключило в игре поддержку генерации кадров, входящей в технологию DLSS 3.

Ключевые изменения

Исправлены критические ошибки, которые приводили к вылетам и снижали производительность

Исправлены ошибки, связанные с компиляцией шейдеров и некачественным отображением эффектов

Изменён баланс некоторых боссов и оружия

В PvP больше нельзя парировать атаки других игроков

Теперь на Steam Deck есть виртуальная клавиатура

Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке. Lords of the Fallen доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.