Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Lords of the Fallen вышел первый патч. Ранее её рейтинг громили за вылеты и низкий FPS

Для Lords of the Fallen вышел первый патч. Ранее её рейтинг громили за вылеты и низкий FPS
Аудио-версия:
Комментарии

13 октября состоялся релиз Lords of the Fallen — игра тут же получила массу отрицательных отзывов от геймеров Пользователи жалуются на постоянные вылеты, баги, отвратительную оптимизацию и другие технические проблемы.

Разработчики тайтла из Hexworks услышали претензии фанатов и уже выпустили для Lords of the Fallen первый патч. Помимо исправления множества багов, обновление отключило в игре поддержку генерации кадров, входящей в технологию DLSS 3.

Ключевые изменения

  • Исправлены критические ошибки, которые приводили к вылетам и снижали производительность
  • Исправлены ошибки, связанные с компиляцией шейдеров и некачественным отображением эффектов
  • Изменён баланс некоторых боссов и оружия
  • В PvP больше нельзя парировать атаки других игроков
  • Теперь на Steam Deck есть виртуальная клавиатура

Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке. Lords of the Fallen доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Новую Lords of the Fallen слили на торренты в день выхода
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android