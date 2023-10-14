iPhone 16 Pro получит поддержку Wi-Fi 7 и 5G-модема — инсайдер

Недавно инсайдер Джефф Пу поделился рядом прогнозов относительно будущего iPhone 16 Pro. По его мнению, смартфон получит поддержку Wi-Fi 7 и 5G-модема Qualcomm Snapdragon X75, который имеет максимальную скорость загрузки до 46 Гб/с.

Также у гаджета будет новая сверхширокоугольная камера — её оборудуют 48-мегапиксельной матрицей. Предполагается, что диагональ экрана iPhone 16 Pro увеличится на 0,2 дюйма по сравнению с моделями из линейки iPhone 15.

Что касается iPhone 16 и iPhone 16 Plus, то они будут работать на процессоре A17 Pro и с 8 ГБ оперативной памяти. Помимо этого, оба смартфона получат поддержку Wi-Fi 6e.

Ожидается, что выход линейки iPhone 16 состоится в сентябре 2024 года. Ещё на этой недели в Сети появились первые изображения гаджета.