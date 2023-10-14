Netflix выпустит сериал о бывшем президенте США Джоне Кеннеди

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Журналисты издания Variety сообщили, что Netflix запустила в производство сериал о жизни Джона Кеннеди — 35-го президента США. Шоу будет основано на книге Фредрика Логевалла «Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956».

По информации источника издания, в Netflix видят будущий проект как американскую версию драматическо-исторического сериала «Корона». Эрик Рот («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Форрест Гамп») назначен сценаристом и исполнительным продюсером шоу.

Питер Чернин и Дженно Топпинг также выступят исполнительными продюсерами. На данный момент Netflix занимается поисками шоураннера для сериала. Никакие подробности больше не раскрываются.

Ещё вчера Netflix выпустила трейлер мини-сериала «Существо» по лекалам «Франкенштейна».