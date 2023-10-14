В Google Chrome появится ИИ для генерации изображений

Недавно тестировщики Google Labs получили доступ к новой функции в браузере Chrome — она получила название Search Generative Experience (SGE). С её помощью пользователи теперь могут генерировать изображения, созданные искусственным интеллектом.

Для получения картинки достаточно описать свою идею в специальной поисковой строке. После этого система выдаст до четырёх сгенерированных изображений. Также человек сможет расширить описание, чтобы получить более точный результат.

Пользователи смогут сгенерировать что-то напрямую в сервисе «Google Картинки». Пока не раскрывается, когда функция станет доступна всем пользователям.

Также неделю назад Google представила смартфоны Pixel 8 и 8 Pro с улучшенной камерой и ИИ-функциями.