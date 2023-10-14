«Другой уже не будет»: NS раскритиковал систему проведения The International 2023

Стример, аналитик и бывший киберспортсмен Ярослав NS Кузнецов прокомментировал систему проведения The International 2023 по Dota 2. В своём телеграм-канале блогер объяснил, как именно она будет работать, раскритиковав её суть.

Дело в том, что групповой этап The International 2023 не решал почти ничего, потому что посев верхней или нижней сетки плей-офф зависит исключительно от очного поединка, который пройдёт на выходных. Он предложил свой теоретический вариант проведения турнира, который бы, по его мнению, больше бы подошёл игрокам и зрителям.

Да, система странная, потому что все команды, кроме тех, что вылетели, попадают в верхнюю сетку, и вот эти матчи — это первый этап верхней сетки плей-оффа, просто выглядит это не как плей-офф. И, скажем, Spirit (8-0) играют с SR (2-6). Их показатели в группах уже не имеют никакого веса, если SR каким-то [образом] удастся тут победить, то они будут в верхней сетке, а Spirit в нижней. Более логично было бы, если топ-1 команды каждой группы попадали в верхнюю сетку автоматом, топ-4 — в нижнюю сетку, а вот 2-ые и 3-и места решали бы уже в подобных матчах свою позицию. Тогда был бы смысл в распределении мест в группе, а так его практически и нет. Ну система такая вот, другой уже не будет. Матчи известны, команды заряжены. Будем смотреть.

Первая серия матчей за посев в плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2 пройдёт вечером 14 октября. Победители игр пройдут в верхнюю сетку плей-офф, где могут один раз проиграть и всё равно продолжить выступления на TI12. Проигравшие в сегодняшних матчах отправятся в нижнюю сетку, где шанса на ошибку не будет.