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Новый фильм Юрия Быкова «Хозяин» впервые покажут в Швейцарии

Новый фильм Юрия Быкова «Хозяин» впервые покажут в Швейцарии
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Новый фильм Юрия Быкова «Хозяин» впервые покажут на Женевском международном кинофестивале (GIFF). Мероприятие будет проходить с 3 по 12 ноября, а саму картину покажут 9-го числа.

Главным действующим лицом фильма «Хозяин» выступит обычный человек, случайно спасший подполковника ФСБ — однако после случившегося его жизнь принимает неожиданный оборот. Главные роли в ленте исполнили Артём Быстров, Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

Продюсерами картины выступили Илья Стюарт, Павел Буря и Мурад Османн. Работа над фильмом началась ещё в 2020 году, а его съёмки проходили в Карелии.

Ранее Юрий Быков снял фильмы «Майор», «Дурак», «Завод», «Сторож», а также телесериалы «Инкассаторы», «Метод», «Спящие» и «Ноль».

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