В Counter-Strike 2 появился танец в стиле Шакиры

На этой неделе разработчики Counter-Strike 2 исправили в шутере баг с выглядыванием в стиле Майкла Джексона. Однако геймеры уже успели найти альтернативу в виде танца из клипа на трек Waka Waka (This Time for Africa) певицы Шакиры.

Видео доступно на YouTube-канале SkinsMonkey. Права на видео принадлежат SkinsMonkey/Sony Music/Valve.

При удерживании кнопки S и быстром нажатии A и D персонаж начинает сильно раскачивать тазом в разные стороны. В отличие от наклона Майкла Джексона, танец Шакиры не даёт никаких преимуществ перед другими игроками — это просто забавная возможность.

Также недавно владельцы видеокарт от AMD пожаловались, что после обновления драйверов получили VAC-бан в Counter-Strike 2. Создатели шутера из Valve связывают это с включённой технологией Anti-Lag+, поэтому рекомендуют геймерам пока что не использовать её.