Стартовал третий день чемпионата мира The International 2023 по Dota 2

14 октября стартовал третий день чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Сегодня сразу два российских коллектива поборются за верхнюю сетку плей-офф: при неудачном раскладе дня они всё равно отправятся в стадию матчей на вылет, однако после этого у них больше не будет шансов на проигрыш.

Расписание игр The International 2023 на субботу, 14 октября

14 октября, 20:00. Team Spirit (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

— Shopify Rebellion (Северная Америка); 14 октября, 23:00. TSM (Северная Америка) — Virtus.pro (Россия) ;

; 15 октября, 2:00. Team Liquid (Швеция) — Evil Geniuses (Перу);

15 октября, 5:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Talon Esports (Таиланд).

Вторая половина участников сразятся в очных встречах уже вечером 15 октября. После этого турнир возьмёт небольшую паузу, вернувшись 20-го числа со стадией плей-офф.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.