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Официально: обладатель двух «Оскаров» Майкл Кейн ушёл из кино

Официально: обладатель двух «Оскаров» Майкл Кейн ушёл из кино
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14 октября обладатель двух «Оскаров» Майкл Кейн пообщался с журналистом издания The Independent. В ходе диалога Кейн заявил, что официально завершил свою актёрскую карьеру.

Единственные роли, которые мне предлагают — это 90-летние мужчины… Поэтому я подумал, что сейчас самое время закончить со всем этим.

За свою карьеру Майкл Кейн снялся в более чем 150 картинах, включая «Ханну и её сестры», а также «Правила виноделов». Эти две ленты принесли британскому актёру победы в номинации за лучшую мужскую роль второго плана на «Оскаре».

Напомним, последним фильмом Майкла Кейна станет «Великий беглец», который расскажет о ветеране Второй мировой войны, сбегающем из дома престарелых. Герой отправляется во Францию, чтобы почтить память павших боевых товарищей в годовщину 70-летия высадки в Нормандии. Лента выйдет в мировом прокате 6 октября.

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