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Сделка с Microsoft позволит нам выпускать больше ремейков — глава Activision Blizzard

13 октября корпорация Microsoft наконец-то стала владельцем Activision Blizzard. В связи с этим генеральный директор издательства Бобби Котик дал интервью телеканалу CNBC.

Видео доступно на YouTube-канале CNBC Television. Права на видео принадлежат CNBC.

По словам Котика, сделка принесёт выгоду как одной, так и другой стороне. К примеру, Activision Blizzard сможет уделить больше внимания собственным франшизам и выпускать по ним больше ремейков или сиквелов. Правда, конкретные планы руководитель компании не раскрыл.

Напомним, после приобретения издательства Microsoft стала владеть Call of Duty, StarCraft, Warcraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon и массой других серий.

Бобби Котик уйдёт с поста генерального директора Activision Blizzard 1 января 2024 года. Проработать до конца 2023 года его попросил лично Фил Спенсер.