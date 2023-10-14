Российская Team Spirit выиграла первую карту у SR на TI2023, отыгравшись со счёта 1:16

Российская команда Team Spirit вступила в противостояние с Shopify Rebellion на The International 2023 по Dota 2. Коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова выиграл первую карту у микса Таля Fly Айзика, отыгравшись с очень тяжёлого счёта 1-16. Матч ведётся до двух побед.

Исход поединка Team Spirit — Shopify Rebellion решит, какая команда отправится в верхнюю сетку плей-офф, а какая — в нижнюю. Если российской команде удастся обыграть своих соперников, то у состава будет ещё один шанс на поражение. Однако если коллектив проиграет, то шанса на ошибку больше не будет.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.