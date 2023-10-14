Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пришлось сделать Rampage, чтобы закончить». Мидер Team Spirit — о победе над SR на TI2023

Игрок команды Team Spirit Денис Larl Сигитов прокомментировал ход победной игры против североамериканского коллектива Shopify Rebellion на чемпионате мира The International 2023 по Dota 2.

Мидер «драконов» признал, что одержать победу было не просто.

Обе игры были достаточно сложными. Соперник хорошо давил в начале, но в какой-то момент мы сыграли от своих таймингов и смогли довести первую игру до конца.

В подобной манере Ларл описал и вторую карту. Сигитов также вспомнил свой хайлайт в конце игры и пошутил, что без его «буйства» победить было бы труднее.

Мне кажется, мы должны были играть потемповее, первым номером. Начало у них опять было хорошее, но в тимфайтах им было тяжело. Enchantress раскачалась, Puck раскачался… Пришлось сделать Rampage, чтобы закончить игру, но такое иногда бывает.

В свою очередь, капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов отметил, что Team Spirit стоило выбрать другого соперника по стыковым матчам.

Team Spirit победила Shopify Rebellion со счётом 2:0 и вышла в верхнюю сетку The International 2023 по Dota 2.