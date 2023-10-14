Российская Virtus.pro выиграла первую карту у TSM на The International 2023 по Dota 2

Российская команда Virtus.pro вступила в противостояние с Team TSM на The International 2023 по Dota 2. Коллектив Артёма FNG Баршака переиграл интернациональный микс Мэтью Whitemon Филмона на первой карте со счётом 38-36. Матч ведётся до двух побед.

Исход поединка Virtus.pro — Team TSM решит, какая команда отправится в верхнюю сетку плей-офф, а какая — в нижнюю. Если российской команде удастся обыграть своих соперников, то у состава будет ещё один шанс на поражение. Однако если коллектив проиграет, то шанса на ошибку больше не будет. Ранее в верхнюю сетку уже вышла российская Team Spirit.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.