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Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала «Неуязвимый»

Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала «Неуязвимый»
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Amazon выпустила первый тизер второго сезона мультсериала «Неуязвимый». В ролике авторы показали сюжетную завязку и напомнили о пополнении актёрского состава: к продолжению присоединились в том числе Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Татьяна Маслани («Женщина-Халк»). Новые серии начнут выходить уже с 3 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Первый сезон мультсериала вышел весной 2021 года и стал одной из самых высокооценённых премьер в истории Amazon. Критики и зрители хвалили шоу за сюжет и персонажей, а также за невероятную жестокость, сравнимую с сериалом «Пацаны».

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