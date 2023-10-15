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Российская Virtus.pro выиграла у TSM и вышла в верхнюю сетку плей-офф на TI2023

Российская Virtus.pro выиграла у TSM и вышла в верхнюю сетку плей-офф на TI2023
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Российская команда Virtus.pro завершила противостояние с Team TSM на The International 2023 по Dota 2. Состав под руководством Артёма FNG Баршака уверенно переиграл интернациональный микс Мэтью Whitemon Филмона со счётом 2:0 по картам.

Dota 2. The International 2023 . 2-я фаза
14 октября 2023, суббота. 22:45 МСК
TSM
Окончен
0 : 2
Virtus.pro

Таким образом, Virtus.pro официально вышла в верхнюю сетку плей-офф чемпионата мира. Следующий соперник российской команды станет известен после завершения четвёртого игрового дня — утром 16 октября. Team TSM же продолжат выступление в нижней сетке без права на поражение.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие в нём принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыгрывают титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.

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