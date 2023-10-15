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Talon Esports выбила Gaimin Gladiators в нижнюю сетку плей-офф The International 2023 по Dota 2

Talon Esports выбила Gaimin Gladiators в нижнюю сетку плей-офф The International 2023
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Европейский состав Gaimin Gladiators по Dota 2, за который выступает российский керри Антон dyrachyo Шкредов, не смог выйти в верхнюю сетку плей-офф The International 2023 по Dota 2.

В стыковом матче за посев «гладиаторы» много ошибались и не смогли справиться Talon Esports из Таиланда. Теперь азиатская пятёрка получит шанс на одно поражение в плей-офф, а вот фавориты турнира падают в нижнюю сетку и покинет «Инт» после следующего проигранного матча.

Dota 2. The International 2023 . 2-я фаза
15 октября 2023, воскресенье. 02:45 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
1 : 2
Talon Esports

Помимо Talon Esports, в верхнюю сетку чемпионата мира по Dota 2 сегодня также вышли российские Team Spirit и Virtus.pro, а также шведская Team Liquid. Ещё четыре стыковых матча состоятся сегодня вечером.

The International 2023 проходит в Сиэтле, США с 12 по 29 октября. Призовой фонд турнира составляет чуть больше $ 3 млн.

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