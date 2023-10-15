Владельцев AMD больше не банят в Counter-Strike 2

Технологическая компания AMD удалила драйверы, которые вызывали баны игроков в Counter-Strike 2. На данный момент владельцы видеокарт от американской корпорации могут спокойно заходить в шутер, не опасаясь получить VAC-бан.

Напомним, 14 октября геймеры начали массово жаловаться, что после обновления драйверов получили VAC-бан в Counter-Strike 2. В Valve установили, что причиной этого послужила включённая технология Anti-Lag+, которая позволяет снизить задержку ввода.

Разработчики шутера порекомендовали геймерам временно отключить Anti-Lag+. Она доступна только владельцам видеокарт серии RX 7000 — технология работает по такому же принципу, что и NVIDIA Reflex.

Также пару дней назад в Counter-Strike 2 фанаты научились танцевать в стиле Шакиры.