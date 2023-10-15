Мэттью Вон выпустит перезапуск фильма «Пипец» в 2024 году

На этой неделе режиссёр Мэттью Вон принял участие в мероприятии New York Comic Con. В ходе него постановщик заявил, что собирается выпустить перезапуск фильма «Пипец» в 2024 году.

По мнению Вонна, в своё время «Пипец» изменил представление людей о том, какими могут быть фильмы о супергероях. Перезапуском команда хочет повторить успех оригинала.

В перезапуске не будет ни одного персонажа из первого фильма. Мы хотели бы вернуть их после перезагрузки. Процесс производства идёт как следует, но раскрывать какие-то детали я пока не могу.

Также в середине сентября инсайдер Дэниел Рихтер сообщил, что Мэттью Вон — главный кандидат на место режиссёра нового «Джеймса Бонда». Metro-Goldwyn-Mayer пока никак не прокомментировала информацию.