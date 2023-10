Блогер вырастил кордицепс из The Last of Us и попробовал его

TikTok-блогер SouthernSpore выкладывает ролики, в которых разводит различные виды грибов. В последнем видео он вырастил кордицепс в питательной среде на культуре из собственной крови и кожи — именно этот грибок и стал причиной апокалипсиса во вселенной The Last of Us.

Видео доступно в TikTok-аккаунте SouthernSpore. Права на видео принадлежат SouthernSpore.

По словам блогера, кордицепс похож на странную смесь «риса, крови и кожи». В конце ролика автор канала решил попробовать грибок и заявил, что он сладкий на вкус.

Останавливать эксперименты SouthernSpore не собирается. В будущем блогер хочет вырастить кордицепс на культуре из кожи и крови животных.

