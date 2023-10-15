Вышел полноценный трейлер аниме про Скотта Пилигрима от Netflix

Компания Netflix опубликовала на своём YouTube-канале полноценный трейлер аниме про Скотта Пилигрима под названием Scott Pilgrim Takes Off. В ролике показали динамичные сцены под ремикс главной музыкальной темы из Mortal Kombat.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

За создание Scott Pilgrim Takes Off отвечает японская студия Science SARU. Она наиболее известна благодаря выпуску аниме-адаптации манги «Человек-дьявол: Плакса».

Главных героев озвучили Майкл Сера (Скотт Пилигрим), Мэри Элизабет Уинстэд (Рамона Флауэрс), Киран Калкин (сосед Скотта), Крис Эванс (Лукас Ли), Бри Ларсон (бывшая девушка Скотта) и Анна Кендрик (старшая сестра главного героя Стейси).

Аниме выйдет в стриминговом сервисе Netflix 17 ноября.