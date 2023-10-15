Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Съёмки Kinsgman 3 стартуют в 2024 году

Съёмки Kinsgman 3 стартуют в 2024 году
Комментарии

Пару дней назад постановщик Мэттью Вон принял участие в мероприятии New York Comic Con. В ходе него режиссёр поделился, что съёмки фильма Kinsgman 3 стартуют в 2024 году.

В этом году команда не смогла бы начать производство картины из-за бушующей в Голливуде забастовки актёров. Авторы ленты пока не раскрывают каста, деталей сюжета и других подробностей.

Мы работаем над этим. Сейчас странное и весьма трудное время для кинобизнеса, и… в следующем году мы выпустим перезапуск фильма «Пипец» и приступим к съёмкам Kingsman 3.

Ещё Вон заявил, что в 2024 году также собирается выпустить перезапуск фильма «Пипец». По мнению постановщика, в своё время картина сильно изменила представление людей о том, какими могут быть фильмы о супергероях.

Материалы по теме
Нового «Джеймса Бонда» может снять создатель фильмов «Пипец» и Kinsgman
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android