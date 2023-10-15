Во время проведения мероприятия New York Comic-Con писатель Роберт Киркман объявил, что мультсериал «Неуязвимый» получит третий сезон. По словам Киркмана, он уже приступил к работе над продолжением.

Также автор оригинального комикса сказал, что промежуток между выходами второго и третьего сезонов станет меньше, чем было в случае с первым. Дело в том, что команде удалось наладить производственный процесс.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Второй сезон «Неуязвимого» дебютирует в стриминговом сервисе Prime Video уже 3 ноября.