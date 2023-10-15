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Для Lords of the Fallen вышел второй патч — в игру вернули генерацию кадров

Для Lords of the Fallen вышел второй патч — в игру вернули генерацию кадров
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14 октября для Lords of the Fallen вышел первый патч со множеством исправлений. Напомним, на релизе геймеры массово жаловались на постоянные вылеты, баги, отвратительную оптимизацию и другие технические проблемы.

Видимо, разработчики тайтла из Hexworks решили не откладывать исправление Lords of the Fallen в долгий ящик, поэтому уже выпустили второй патч. Обновление возвращает в игру генерацию кадров, входящую в технологию DLSS 3, и исправляет ряд критических ошибок.

Главные изменения

  • Исправлена ошибка, из-за которой враги не получали дополнительный урон при атаках сзади.
  • Улучшен искусственный интеллект противников.
  • По умолчанию теперь игра запускается в полноэкранном режиме с включённой вертикальной синхронизацией.
  • Устранён вылет из игры, происходивший, когда хост в мультиплеерном режиме держал в руках определённый предмет.

Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке. Lords of the Fallen доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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