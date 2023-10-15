Тираж Armored Core 6 превысил 2,8 млн копий

На этой неделе актёр озвучки Рё Симокава, подаривший свой голос B3-VIII Патеру в Armored Core 6, заявил, что продажи игры превысили 2,8 млн копий. Такого результата тайтлу удалось достигнуть за полтора месяца после релиза.

По словам Симокавы, разработчики Armored Core 6 из FromSoftware сами поделились с ним данной информацией. В связи с этим можно уверенно сказать, что шестая часть стала одной из самых продаваемых игр серии.

Armored Core 6 — новая часть культовой серии в жанре меха, которая почерпнула многое из прошлых игр студии. Разработчики заявляли, что она понравится в том числе и новичкам, но ветераны серии также не останутся без внимания.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл поддерживает русские субтитры.