Стартовал финальный день группового этапа The International 2023 по Dota 2

15 октября стартовал четвёртый день чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. Сегодня сразу два российских коллектива поборются за верхнюю сетку плей-офф в очном поединке: одна из команд отправится в стадию матчей на вылет и после этого у неё больше не будет шансов на проигрыш.

Расписание игр The International 2023 на воскресенье, 15 октября

15 октября, 20:00. LGD Gaming (Китай) — Keyd Stars (Бразилия);

15 октября, 23:00. BetBoom Team (Россия) — 9Pandas (Россия) ;

— ; 16 октября, 2:00. Tundra Esports (Европа) — nouns (США);

16 октября, 5:00. Entity (Европа) — Azure Ray (Китай).

Четвёртый игровой день ознаменует собой завершение группового этапа The International 2023. После этого турнир возьмёт небольшую паузу, вернувшись 20-го числа со стадией плей-офф — в верхнюю сетку уже вышли российские Team Spirit и Virtus.pro.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они разыграют титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн.