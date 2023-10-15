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Смартфон Google Pixel 8 Pro не справляется с Genshin Impact

Смартфон Google Pixel 8 Pro не справляется с Genshin Impact
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12 октября в продажу поступили два новых флагманских смартфона корпорации Google — Pixel 8 и 8 Pro. Цены на старшую версию начинаются от 100 тыс. рублей, однако производительность гаджета вызывает большие вопросы.

Видео доступно на YouTube-канале Golden Reviewer. Права на видео принадлежат Golden Reviewer.

Блогер Golden Reviewer уже успел заполучить устройство и провести ряд тестов. К примеру, на максимальных настройках графики в Genshin Impact смартфон обычно выдаёт 33 FPS — в некоторых случаях кадровая частота падала до 25 FPS.

По части производительности, гаджет оказался хуже прошлогоднего GooglePixel 7 Pro — смартфон из предыдущей линейки выдавал на 5-7 FPS больше. Напомним, Pixel 8 Pro получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и повышенной яркостью до 2400 нит.

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