Смартфон Google Pixel 8 Pro не справляется с Genshin Impact

12 октября в продажу поступили два новых флагманских смартфона корпорации Google — Pixel 8 и 8 Pro. Цены на старшую версию начинаются от 100 тыс. рублей, однако производительность гаджета вызывает большие вопросы.

Видео доступно на YouTube-канале Golden Reviewer. Права на видео принадлежат Golden Reviewer.

Блогер Golden Reviewer уже успел заполучить устройство и провести ряд тестов. К примеру, на максимальных настройках графики в Genshin Impact смартфон обычно выдаёт 33 FPS — в некоторых случаях кадровая частота падала до 25 FPS.

По части производительности, гаджет оказался хуже прошлогоднего GooglePixel 7 Pro — смартфон из предыдущей линейки выдавал на 5-7 FPS больше. Напомним, Pixel 8 Pro получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц и повышенной яркостью до 2400 нит.